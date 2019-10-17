Эксперт прогнозирует резкое повышение тарифов на газ уже с нового года

С нового года в Украине ожидается резкое повышение тарифов на газ. Такие прогнозы высказал эксперт Дмитрий Марунич.

Он отметил, что из-за запуска рынка газа сдержать тарифы на тепло и воду в Украине можно будет только политическим решением.

Эксперт напомнил, что уже с 1 января 2020 года в Украине заработает рынок газа. Теперь цены будут устанавливаться исходя из котировок на европейской бирже. Это значит, что они будут ежемесячно меняться, что также скажется на тарифах на отопление и горячую воду.

По словам Марунича, сохранить нынешние расценки при рыночных ценах вряд ли удастся даже несмотря на то, что премьер-министр Алексей Гончарук уверял, что Кабмин не планирует в ближайшее время повышать тарифы на коммуналку.

“Из 21 млрд кубов газа в подземных хранилищах “Нафтогаза” около 5 млрд куб. м – запасы, которые невозможно технологически извлечь (давление остатков газа в ПХГ окажется слишком мало для его откачки), еще почти 10 млрд куб. м принадлежат не “Нафтогазу”, а частным компаниям, которые могут не согласиться продавать свой газ по низкой цене”, – пояснил эксперт.

Поэтому, по словам Марунича, говоря о накопленных 21 млрд куб. м газа, в компании умалчивают, что их собственного газа в ПХГ не более 7 млрд куб. м, которых в лучшем случае хватит до конца 2019 года. А дальше цену на газ будет регулировать рынок, и она явно будет выше нынешней.

Эксперт отметил, что сдержать рост тарифов на отопление и горячую воду для украинских потребителей можно будет не экономически, а только политическим решением. Однако подобная практика вызовет возражения со стороны зарубежных партнеров, прежде всего – со стороны МВФ, который является крупнейшим кредитором Украины.