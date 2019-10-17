Эксперт прогнозирует резкое повышение тарифов на газ уже с нового года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С нового года в Украине ожидается резкое повышение тарифов на газ. Такие прогнозы высказал эксперт Дмитрий Марунич.
Он отметил, что из-за запуска рынка газа сдержать тарифы на тепло и воду в Украине можно будет только политическим решением.
Эксперт напомнил, что уже с 1 января 2020 года в Украине заработает рынок газа. Теперь цены будут устанавливаться исходя из котировок на европейской бирже. Это значит, что они будут ежемесячно меняться, что также скажется на тарифах на отопление и горячую воду.
По словам Марунича, сохранить нынешние расценки при рыночных ценах вряд ли удастся даже несмотря на то, что премьер-министр Алексей Гончарук уверял, что Кабмин не планирует в ближайшее время повышать тарифы на коммуналку.
“Из 21 млрд кубов газа в подземных хранилищах “Нафтогаза” около 5 млрд куб. м – запасы, которые невозможно технологически извлечь (давление остатков газа в ПХГ окажется слишком мало для его откачки), еще почти 10 млрд куб. м принадлежат не “Нафтогазу”, а частным компаниям, которые могут не согласиться продавать свой газ по низкой цене”, – пояснил эксперт.
Поэтому, по словам Марунича, говоря о накопленных 21 млрд куб. м газа, в компании умалчивают, что их собственного газа в ПХГ не более 7 млрд куб. м, которых в лучшем случае хватит до конца 2019 года. А дальше цену на газ будет регулировать рынок, и она явно будет выше нынешней.
Эксперт отметил, что сдержать рост тарифов на отопление и горячую воду для украинских потребителей можно будет не экономически, а только политическим решением. Однако подобная практика вызовет возражения со стороны зарубежных партнеров, прежде всего – со стороны МВФ, который является крупнейшим кредитором Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кому следует заново подавать документы на получение субсидии10 ч. назад - 9889 5
Эксперт прогнозирует резкое повышение тарифов на газ уже с нового годаОколо часа назад - 265 1
Как не переплатить при покупке квартиры (инфографика)10 ч. назад - 1768 1
Эксперт: на первичном рынке жилья в приоритете цены в гривнеВчера, 20:13 - 2641 1
В Украине рекордно растет спрос на электрокары13 ч. назад - 1374 1
Кому следует заново подавать документы на получение субсидии10 ч. назад - 9889 5
Xiaomi представила универсальную зарядку для всех устройств: особенности и цена17 ч. назад - 3921
Города мира с наибольшим риском "пузыря" на рынке недвижимости (инфографика)7 ч. назад - 3300
Названы автомобили с лучшими и худшими фарами20 ч. назад - 1776
Как не переплатить при покупке квартиры (инфографика)10 ч. назад - 1768 1
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 852
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 672
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1368
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1679
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2572