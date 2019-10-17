Строительная отрасль Украины замедлила рост (инфографика)

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Объемы строительства в сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 12,2%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
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По данным статистического ведомства, в январе-сентябре рост составил 20,5%.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-сентябре 2019 года составил 113,9 млрд грн.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 75,9% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты – 16,0% и 8,1% соответственно.
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