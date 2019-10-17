Строительная отрасль Украины замедлила рост (инфографика)

Объемы строительства в сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 12,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Читайте также: Минрегион инициирует разработку законопроекта о долгостроях

По данным статистического ведомства, в январе-сентябре рост составил 20,5%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-сентябре 2019 года составил 113,9 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 75,9% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты – 16,0% и 8,1% соответственно.