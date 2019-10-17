Lilium разогнали аэротакси до 100 км/ч (фото, видео)

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Стартап Lilium завершил первый этап лётных испытаний электрического аэротакси Lilium Jet, который показал, что аппарат способен развивать скорость более 100 км/ч и может выполнять сложные манёвры.
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Компания также объявила о завершении строительства своего первого сборочного цеха площадью 3 тыс. квадратных метров в Мюнхене и приступила к строительству второго производственного предприятия, благодаря чему рассчитывает создать до 500 новых рабочих мест.
Новое испытание показывает, что Lilium Jet может не только зависать в воздухе, но и переходить из вертикального полёта в горизонтальный. По словам компании, аппарат успешно прошёл все запланированные испытания, включая тесты на безопасность, и теперь готов ко второму этапу, на котором будут проверяться его эксплуатационные характеристики на высоких скоростях.
Lilium Jet оборудован 36 электродвигателями общей мощностью 2000 л.с., которые приводят в движение винты (12 на переднем крыле и 24 на заднем). Это позволят ему развивать скорость до 300 км/ч (пока только в теории). Аэротакси может перевозить до пяти пассажиров, включая пилота, на расстояние до 300 км. Lilium планирует предоставлять коммерческие услуги по перевозке пассажиров в 2025 году. К тому времени компания надеется производить сотни самолётов ежегодно.
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