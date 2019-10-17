Грузовой электрический дрон Seraph совершил первый полет (видео)

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Британский стартап Vertical Aerospace провел первые летные испытания грузового электрического дрона Seraph. Как уточняет Aerospace Manufacturing, испытания беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки состоялись 22 августа 2019 года, однако стартап объявил о них только сейчас.
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По сообщению компании, первую серию полетов агрегат выполнил на аэродроме в Лланбедре в Уэльсе. Испытания впоследствии были признаны успешными.
По утверждению британских инженеров, отличительная особенность Seraph состоит в том, что аппарат рассчитан на перевозку грузов массой до 250 килограммов. Что касается других его характеристик, то беспилотник оснащен «инновационной пассивной системой охлаждения» и, согласно проекту, способен выполнять полеты на скорости до 80 километров в час. Кроме того, конструкция решения позволяет по необходимости изменять корпус устройства, например, делать его больше или меньше, а также присоединять к нему поплавки, обеспечивающие возможность посадки на воду.
По словам представителей Vertical Aerospace, Seraph не пойдет в серию — аппарат предназначен исключительно для обкатки технологий, которые впоследствии будут использованы при создании полноценного пассажирского аэротакси, анонсировать которое стартап намерен в следующем году.
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