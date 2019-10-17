Нидерланды окажут содействие в развитии украинских водных путей

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Нидерланды могут оказать поддержку Украине в реализации проекта E40 – соединение Черного и Балтийского морей через Днепр, Припять и Вислу.
Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
“Нидерланды обладают очень серьезным международным опытом во внедрении проектов в сфере развития внутренних водных путей, портового хозяйства, что очень актуально для Украины. Активизация судоходства по Днепру, в частности, в контексте большого проекта Международный водный путь (МВП) E-40. Это соединение Черного и Балтийского морей через Днепр, Припять и Вислу”, – сказал он.
К этому проекту будут привлекаться и международные финансовые институты, поскольку речь идет о значительных средствах, отметил посол.
Также Киев и Гаага обсуждают безопасность дорожного движения, развитие велодорог, управление отходами.
“Нидерланды – та страна, которая может поделиться своими наработками по таким вопросам. И это все – в контексте внедрения Smart city, как в столице, так и в областных центрах, в малых городах.
У нас есть конкретное предложение от нидерландского агентства статистики. Эта структура обладает передовым опытом в развитии концепции Smart city с использованием больших данных. Украина может осуществить благодаря таким решением технологический скачок, обеспечив новое качество жизни для граждан”, – говорит посол.
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