Нидерланды окажут содействие в развитии украинских водных путей

Нидерланды могут оказать поддержку Украине в реализации проекта E40 – соединение Черного и Балтийского морей через Днепр, Припять и Вислу.

Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

“Нидерланды обладают очень серьезным международным опытом во внедрении проектов в сфере развития внутренних водных путей, портового хозяйства, что очень актуально для Украины. Активизация судоходства по Днепру, в частности, в контексте большого проекта Международный водный путь (МВП) E-40. Это соединение Черного и Балтийского морей через Днепр, Припять и Вислу”, – сказал он.

К этому проекту будут привлекаться и международные финансовые институты, поскольку речь идет о значительных средствах, отметил посол.

Также Киев и Гаага обсуждают безопасность дорожного движения, развитие велодорог, управление отходами.

“Нидерланды – та страна, которая может поделиться своими наработками по таким вопросам. И это все – в контексте внедрения Smart city, как в столице, так и в областных центрах, в малых городах.

У нас есть конкретное предложение от нидерландского агентства статистики. Эта структура обладает передовым опытом в развитии концепции Smart city с использованием больших данных. Украина может осуществить благодаря таким решением технологический скачок, обеспечив новое качество жизни для граждан”, – говорит посол.