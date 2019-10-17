Qatar Airways запустил распродажу билетов бизнес-классом

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Qatar Airways распродает билеты на рейсы в обе стороны из Киева бизнес-классом со скидкой до 45%.
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Когда: распродажа продлится до 29 октября.
Максимальную скидку можно получить при бронировании билетов для 2-8 пассажиров на вылет с 10 ноября до 10 декабря.
Для одного пассажира действует скидка до 40% на билеты в период с 10 ноября по 20 декабря.
При этом рейсы обратно в Киев должны осуществляться до 31 декабря.
Стоимость билетов бизнес-класса в обе стороны (по состоянию на 23 октября):
• Дели — от 33 100 грн
• Гоа — от 38 600 грн
• Гонконг — от 40 800 грн
• Мумбай — от 44 000 грн
• Шанхай — от 46 300 грн
• Бангкок — от 49 900 грн
• Ханчжоу — от 55 000 грн
• Сейшелы — от 56 700 грн
• Сеул — от 57 000 грн
• Бали — от 57 100 грн
• Килиманджаро — от 59 200 грн
• Куала-Лумпур — от 59 500 грн
• Джакарта — от 59 500 грн
• Мальдивы— от 60 500 грн
• Кейптаун — от 61 800 грн
• Токио — от 62 500 грн
• Катманду — от 72 000 грн
• Канберра — от 106 400 грн
• Окленд — от 113 400 грн
Детальная информация и полный список направлений размещены в специальном разделе на сайте авиаперевозчика.
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