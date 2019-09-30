Qatar Airways продает билеты в Азию от 441 евро

Qatar Airways продает билеты эконом-класса из Киева в Азию по цене от 11 990 грн в обе стороны.

По такой стоимости доступны перелеты из Киева в столицу Китая Пекин.

Киев-Токио – по цене от 15 830 грн (583 евро) в обе стороны.

Киев-Сеул — от 16 890 грн (622 евро) в обе стороны.

Что включено в цену – ручная кладь до 7 кг, багажа до 30 кг, питание на всех сегментах перелета.