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Qatar Airways продает билеты в Азию от 441 евро

Qatar Airways продает билеты в Азию от 441 евро

Qatar Airways продает билеты эконом-класса из Киева в Азию по цене от 11 990 грн в обе стороны.

По такой стоимости доступны перелеты из Киева в столицу Китая Пекин.

  • Киев-Токио – по цене от 15 830 грн (583 евро) в обе стороны.
  • Киев-Сеул — от 16 890 грн (622 евро) в обе стороны.

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Что включено в цену – ручная кладь до 7 кг, багажа до 30 кг, питание на всех сегментах перелета.

По материалам Finance.UA
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