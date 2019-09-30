Qatar Airways продает билеты в Азию от 441 евро

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Qatar Airways продает билеты эконом-класса из Киева в Азию по цене от 11 990 грн в обе стороны.
По такой стоимости доступны перелеты из Киева в столицу Китая Пекин.
Что включено в цену – ручная кладь до 7 кг, багажа до 30 кг, питание на всех сегментах перелета.
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