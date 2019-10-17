Lonely Planet назвал топ-10 мест для путешествий в 2020 году

Названы десять лучших мест для путешествий в 2020 году по версии туристического портала Lonely Panet .

Лидером в рейтинге стало Королевство Бутан. Особенностью этого направления является “возможность гулять по незамусоренным горным тропам в компании людей, чьи буддистские верования пребывают в уникальной гармонии с окружающей средой”. Отмечается, что уже в следующем году Бутан перейдет на полное органическое производство, что позволит ему стать “еще красивее”.

Второе место в списке заняла Англия, где, по мнению экспертов, туристы смогут насладиться живописными видами на самой длинной береговой тропе в Европе, протяженность которой составит почти 3 тысячи миль.

Тройку лидеров замыкает Северная Македония, которую ожидает масштабный ребрендинг в связи с ее переименованием. Портал также советует туристам испытать новую пешеходную тропу — High Skardus Trail протяженностью 495 км, маршрут которой охватывает территории Албании, Косово и Македонии и рассчитан примерно на 20 дней пути.

Также в список рекомендуемых направлений попали нидерландский остров Аруба в Карибском море, королевство Эсватини (бывший Свазиленд на юге Африки, Коста-Рика, Голландия, Либерия, Марокко и Уругвай.