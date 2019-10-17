Китай готовит конкурента ракеты Falcon 9 компании SpaceX

Китайская частная компания i-Spaxe представила ракету-носитель многоразового использования. Как сообщает Xinhua, презентация состоялась 18 октября на форуме в Пекине.

Новый аппарат работает на жидком кислородно-метановом топливе. Ракета получила название Hyperbola-2 – она будет прямым конкурентом ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

Заместитель генерального директора по технологиям компании Дун Яньмин рассказал, что новая ракета-носитель удовлетворит спрос на малые и средние спутники в Китае, а также поможет с предоставлением услуг экстренных запусков.

Новый аппарат позволит отправить на околоземную орбиту 1,9 т полезной нагрузки. Высота ракеты составляет 28 м, а взлетная масса – 90 т. Первый запуск запланирован на 2021 год.