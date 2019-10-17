0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Землю в Украине могут продавать в рассрочку - Милованов

Землю в Украине могут продавать в рассрочку - Милованов

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что рассматривают возможность введения рассрочки на покупку государственной земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов во время брифинга.

Читайте также: Милованов: Мы на грани экономического прорыва

“Возможно, мы будем отсрочку давать, если лицо покупает государственную землю. Такой механизм применялся в Грузии. Там похожая реформа была: платишь сразу 20-40%, а остальные – 5-10 лет после этого“, – сообщил он.

Также министр отметил, что в правительстве рассматривают возможность введения грантов на покупку сельскохозяйственных земель. Эта программа предусматривает предоставление человеку определенной части земли, которую он хочет приобрести бесплатно, а остальные земли он сможет купить в кредит.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.