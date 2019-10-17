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Милованов: "Мы на грани экономического прорыва"

Милованов: "Мы на грани экономического прорыва"

У Украины есть шанс осуществить экономический прорыв, но для этого ей нужно выполнить немало “домашних заданий”:

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

“Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться”, – написал он.

Четыре направления, которые нужно решить Украине для успешного экономического развития.

  • Насколько самостоятельно новое правительство принимает решение и нет ли теневого правительства, которое вступает в игру в критические моменты.
  • Будет ли судебная реформа и реформа правоохранительных органов и не останутся ли они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как происходило всегда.
  • Насколько серьезно новая власть намеревается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам банков.
  • Одинаковы ли правила игры для всех. Включительно с вопросом, произойдет ли демонополизация и деолигархизация Украины, и все ли олигархи будут играть по единым правилам.
По материалам Finance.UA
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