В сентябре в Украине упал оборот розничной торговли

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В сентябре 2019 года, по сравнению с августом, индекс физического объема оборота розничной торговли составил 96,7%, упав таким образом за месяц на 3,3%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Читайте также: Торговля с ЕС развивается динамично, с начала года – плюс 8,4%
В январе-сентябре 2019 года индекс физического объема оборота розничной торговли относительно января-сентября 2018 года составил 109,8% (сезонно скорректированный – 109,8%).
В сентябре текущего года против сентября 2018 года индекс физического объема оборота розничной торговли составил 108,6% по сравнению с августом 2019 г. – 96,7%.
Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Винницкой (на 17,6%), Тернопольской (на 16,9%), Киевской (на 15,7%) областях и Киеве (на 14,7%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов: "Мы на грани экономического прорыва"Вчера, 15:30 - 2359 16
У украинца после обыска пропали более 2 тысяч биткойновВчера, 16:15 - 2323 14
В Нацбанке назвали условия МВФ для Украины по новой программеВчера, 11:01 - 2494 6
Милованов высказался о ситуации с остановкой табачного заводаВчера, 11:45 - 2172 5
ПФУ снизил показатель средней зарплаты для начисления пенсииВчера, 10:46 - 23207 4
ПФУ снизил показатель средней зарплаты для начисления пенсииВчера, 10:46 - 23207 4
Кредиты начнут выдавать по-новомуВчера, 19:00 - 5367
Несуществующие долги за электроэнергию: как не платитьВчера, 09:00 - 4699 1
Физлиц могут признавать банкротами: что нужно знатьВчера, 13:03 - 3444 1
Размер помощи при рождении ребенка предлагают увеличитьВчера, 12:11 - 2895 2
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1184
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 804
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1526
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1832
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2751