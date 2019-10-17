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В сентябре в Украине упал оборот розничной торговли

В сентябре в Украине упал оборот розничной торговли

В сентябре 2019 года, по сравнению с августом, индекс физического объема оборота розничной торговли составил 96,7%, упав таким образом за месяц на 3,3%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В январе-сентябре 2019 года индекс физического объема оборота розничной торговли относительно января-сентября 2018 года составил 109,8% (сезонно скорректированный – 109,8%).

В сентябре текущего года против сентября 2018 года индекс физического объема оборота розничной торговли составил 108,6% по сравнению с августом 2019 г. – 96,7%.

Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Винницкой (на 17,6%), Тернопольской (на 16,9%), Киевской (на 15,7%) областях и Киеве (на 14,7%).

По материалам УНН
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