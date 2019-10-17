Ford откроет 125 тыс. зарядных станций в 21 стране мира

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Американский автопроизводитель Ford анонсировал доступ своих электромобилей, включая электрокроссовер Mach E в стиле Mustang, к зарядной экосистеме Ford Charging Solutions.
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Владельцы будущих электромобилей Ford смогут использовать единое мобильное приложение FordPass для того, чтобы найти ближайшую зарядную станцию, проложить маршрут к ней, заплатить за зарядку и наблюдать за процессом заряда в удаленном режиме.
В приложение будет встроен планировщик Power My Trip, который автоматически выберет оптимальный маршрут между точками путешествия с учетом емкости и текущего заряда батареи, а также близости зарядных станций необходимой мощности и точек интереса (кафе, рестораны, магазины и т.п.), в которых можно с пользой провести время ожидания зарядки.
К моменту выхода первого электромобилия бренда в следующем году сеть FordPass Charging Network должна включать более 125 тыс. локаций в 21 стране мира. В Европе Ford будет сотрудничать с компанией NewMotion и сетью скоростных зарядок IONITY (автопроизводитель является одним из сооснователей сети), которая планирует ввести в эксплуатацию 400 станций в ключевых точках ЕС к концу 2020 года.
Зарядка на станциях IONITY на мощности 150 кВт обеспечит до 93 км запаса хода всего за 10 минут зарядки. В США в сеть FordPass Charging Network войдет порядка 12 тыс. станций (35 тыс. зарядных слотов) сетей Greenlots и Electrify America.
Для домашней зарядки компания выпустит модель Ford Connected Wallbox, а также будет комплектовать свои электромобили кабелем Ford Home Charge Cable для подключения к бытовым розеткам. При этом зарядка с помощью настенной станции будет примерно в пять раз быстрее, чем от бытовой сети, так что владельцам частных домов однозначно стоит выбрать первый вариант.
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