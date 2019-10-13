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Ford планирует обойти Tesla по количеству электрозаправок в Северной Америке

Ford планирует обойти Tesla по количеству электрозаправок в Северной Америке

Американский автопроизводитель Ford работает над созданием самой крупной сети зарядных электростанций в Северной Америке.

Об этом сообщает CNN.

“Ford сейчас еще не предлагает электрокары, однако анонсировал в четверг, что когда у него будут (собственные электроавтомобили. — Ред.), тогда будет представлена крупнейшая сеть электростанций в Северной Америке, даже больше сети Tesla”, – говорится в сообщении.

Как сообщает CNN, в отличие от Tesla, Ford работает совместно с компаниями Greenlots и Electrify America, которые разрабатывают зарядные станции для электрокаров. Автомобилисты смогут узнать, где находятся ближайшие зарядные станции FordPass благодаря приложению или экрану в автомобиле.

Отмечается, что общее количество электрозаправок в сети будет составлять 12 000, которые позволят подзарядиться 35 тысячам автомобилистам в США и некоторых частях Канады.

По данным Минэнерго США, сейчас Tesla имеет “лишь” 4 375 зарядных станций в США с доступом для 15 тысяч водителей. Также отмечается, что на новых электрических зарядных станциях смогут заряжаться большинство электрокаров, а не только от Ford.

По материалам УКРИНФОРМ
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