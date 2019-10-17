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Google Maps получит функции из Waze

Google Maps получит функции из Waze

Сервис Google Maps перенимает всё больше функций Waze. Компания Google анонсировала запуск серии новых функций, которые позволят водителям сообщать об авариях, камерах контроля скорости и заторах на дороге.

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Эти новые возможности появятся в мобильных версиях приложения для платформ iOS и Android.

Владельцы мобильных устройств смогут сообщать и о других опасных или непредвиденных ситуациях и происшествиях на дорогах, которые могут быть важны для водителей. Речь идёт о строительстве или ремонте дорог, закрытии полос движения, повреждённых транспортных средствах и объектах на дороге, например, о мусоре.

Всё это основные функции Waze и одна из основных причин, по которой многие пользователи выбирают Waze вместо Google Maps. Новые функции в мобильных приложениях Google Maps для iOS и Android начнут разворачиваться на этой неделе.

Отметим, это не первое добавление в Google Maps функций, знакомых пользователям Waze. В мае этого года в сервисе появились уведомления об ограничении скорости и расположении радаров контроля скорости более чем в 40 странах.

По материалам ITC.ua
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