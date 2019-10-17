Как взыскать алименты на ребенка, если один из родителей проживает за границей

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Чтобы взыскать алименты с человека, который живет за границей, у граждан Украины есть два способа.
Об этом сообщает пресс-служба управления юстиции в Николаевской области.
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Как взыскать алименты с человека, который проживает за границей:
Какие документы следует подавать:
В случае, когда есть решение суда Украины о взыскании алиментов, необходимо обратиться с ходатайством взыскателя о признании и исполнении решения суда Украины о взыскании алиментов, адресованное суду иностранного государства. В ходатайстве должны быть указаны:
К ходатайству прилагают должным образом оформленные судом, который вынес решение, такие документы:
В случае выезда одного из родителей – плательщика алиментов на постоянное место жительства за границу, обязанность по содержанию ребенка не прекращается.
Для обеспечения выполнения обязательств можно:
Если алиментные обязательства не были выполнены выезжающим лицом, взыскание алиментов производится по решению суда. Если должник проживает или постоянно работает в государстве, с которым отсутствует международный договор, предусматривающий упрощенный порядок обращения о взыскании алиментов, вопрос о взыскании алиментов решается исключительно в порядке и на условиях, определенных законодательством такого иностранного государства. В таком случае взыскатель самостоятельно или через адвоката обращается в иностранный суд или другой компетентный орган для решения вопроса о взыскании алиментов или о признании и исполнении решения украинского суда.
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