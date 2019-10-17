Как взыскать алименты на ребенка, если один из родителей проживает за границей

Чтобы взыскать алименты с человека, который живет за границей, у граждан Украины есть два способа.

Об этом сообщает пресс-служба управления юстиции в Николаевской области.

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Как взыскать алименты с человека, который проживает за границей:

обратиться в компетентный орган иностранного государства, где проживает должник, с ходатайством о признании и выдаче разрешения на исполнение решения суда Украины о взыскании алиментов (если вопрос взыскания алиментов решался в Украине и есть решение суда);

обратиться в компетентный орган страны, в которой проживает должник, с заявлением о вынесении решения по алиментам (такая возможность предусмотрена Конвенцией ООН 1956 года и Гаагской конвенцией 2007 года, однако на практике не все государства соглашаются принимать такие заявления).

Какие документы следует подавать:

В случае, когда есть решение суда Украины о взыскании алиментов, необходимо обратиться с ходатайством взыскателя о признании и исполнении решения суда Украины о взыскании алиментов, адресованное суду иностранного государства. В ходатайстве должны быть указаны:

Полное имя ответчика (должника).

Дата рождения.

Гражданство, а также, насколько это известно истцу (взыскателю), его текущий адрес или адреса в течение последних 5 лет.

Род занятий и место работы.

Имеющиеся сведения о финансовом и семейном положении должника, в том числе информация о принадлежащем ему имуществе.

Любая другая информация, которая может способствовать установлению местонахождения должника или выполнению ходатайства.

К ходатайству прилагают должным образом оформленные судом, который вынес решение, такие документы:

Заверенная судом копия судебного решения.

Справка суда о том, что решение вступило в законную силу.

Справка государственного исполнителя о частичном выполнении или невыполнении решения на территории Украины.

Справка суда о том, что ответчика надлежащим образом уведомили о дне судебного заседания, и копии документов, подтверждающие это, если ответчик не участвовал в судебном заседании.

Заверенный перевод ходатайства и его приложений на иностранный язык.

В случае выезда одного из родителей – плательщика алиментов на постоянное место жительства за границу, обязанность по содержанию ребенка не прекращается.

Для обеспечения выполнения обязательств можно:

заключить договор между плательщиком алиментов и тем из родителей, с которым остается ребенок,

заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество.

Если алиментные обязательства не были выполнены выезжающим лицом, взыскание алиментов производится по решению суда. Если должник проживает или постоянно работает в государстве, с которым отсутствует международный договор, предусматривающий упрощенный порядок обращения о взыскании алиментов, вопрос о взыскании алиментов решается исключительно в порядке и на условиях, определенных законодательством такого иностранного государства. В таком случае взыскатель самостоятельно или через адвоката обращается в иностранный суд или другой компетентный орган для решения вопроса о взыскании алиментов или о признании и исполнении решения украинского суда.