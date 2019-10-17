Credit Suisse назвал страны с самым богатым населением

Совокупное богатство населения мира за июль 2018 года – июнь 2019 года выросло на 2,6% до 360 трлн долларов.

Об этом свидетельствует ежегодный доклад Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

По данным банка, более половины всех взрослых во всем мире владеют капиталом менее 10 тыс. долларов, а 1% взрослых являются миллионерами, которые в совокупности владеют 44% мирового богатства.

По данным банка, страны с богатством свыше 100 тыс. долларов расположены в Северной Америке, Западной Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Рейтинг снова возглавила Швейцария (564 тыс. долларов). Далее идут Гонконг (489 тыс. долларов) и Соединенные Штаты (432 тыс. долларов).

В первую десятку вошли Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Канада, Дания, Великобритания и Нидерланды с капиталом от 279 до 386 тыс. долларов.

Украина находится в группе стран с уровнем богатства на одного взрослого от 5 до 25 тыс. долларов.