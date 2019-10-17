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В каких случаях отсрочка штрафов для "еврономеров" не действует

В каких случаях отсрочка штрафов для "еврономеров" не действует

В начале октября правительство обнародовало постановление об отсрочке штрафов для “еврономеров” до 1 января 2020 года. Однако это постановление действует не для всех категорий граждан.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, прочитав в Интернете публикации об отсрочке «драконовских» штрафов для авто на “еврономерах” некоторые владельцы таких автомобилей попытались вывезти их за границу. Как следствие – получили протоколы и оставили авто на границе.

“Действительно, для определенной категории лиц штрафы за превышение срока пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией отсрочены до 31 декабря 2019 года. Однако это касается не всех”, – сообщается в публикации.

В каких случаях действует отсрочка:

  • Отсрочка применяется только при условии проведения таможенного оформления автомобилей для их свободного обращения на таможенной территории Украины, то есть при растаможивании (Закон от 12.09.2019 №73-IX),
  • В других случаях, если автомобиль не растаможен, а вывозится за пределы таможенной территории Украины, применяются новые штрафы.

Какие штрафы действуют:

  • превышение срока временного ввоза или транзита более чем на тридцать суток, а также потеря этих автомобилей, в настоящее время предусматривает штраф 170 000 грн или их конфискация.

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“Сейчас при пересечении границы таможня массово выписывает протоколы на «евробляхи», ввозимые в режиме «Транзит», которые граждане вывозят «назад» за границу. Протокол выписывается на основании ч.6 ст.470 Таможенного кодекса, автомобиль временно изымается”, – отмечает Дорожный Адвокат.

Так, рассмотрение дела осуществляется судом. До рассмотрения дела судом автомобили остаются на специальных площадках таможни, предназначенных для хранения конфискованных товаров.

По материалам Finance.UA
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