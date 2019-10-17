Субсидии по-новому: кому упростили получение помощи на оплату коммуналки

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Кабинет Министров Украины на заседании 20 октября упростил назначение субсидий отдельным категориям.
Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.
“Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий”, – сказано в нем.
Субсидии теперь проще получить таким категориям:
Детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормативную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии.
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