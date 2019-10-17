Субсидии по-новому: кому упростили получение помощи на оплату коммуналки

Кабинет Министров Украины на заседании 20 октября упростил назначение субсидий отдельным категориям.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

“Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий”, – сказано в нем.

Субсидии теперь проще получить таким категориям:

детским домам семейного типа;

военнослужащим;

гражданам старше 60 лет.

Детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормативную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии.

Справка Finance.ua

Депутаты Верховной Рады приняли законопроект №1231 о верификации (проверке) и мониторинге государственных выплат.

Проверка коснется всех граждан, которые получают помощь от государства, в частности пенсии, льготы, субсидии, стипендии, пособия и другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.