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Субсидии по-новому: кому упростили получение помощи на оплату коммуналки

Субсидии по-новому: кому упростили получение помощи на оплату коммуналки

Кабинет Министров Украины на заседании 20 октября упростил назначение субсидий отдельным категориям.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

“Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий”, – сказано в нем.

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Субсидии теперь проще получить таким категориям:

  • детским домам семейного типа;
  • военнослужащим;
  • гражданам старше 60 лет.

Детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормативную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии.

Справка Finance.ua

  • Депутаты Верховной Рады приняли законопроект №1231 о верификации (проверке) и мониторинге государственных выплат.
  • Проверка коснется всех граждан, которые получают помощь от государства, в частности пенсии, льготы, субсидии, стипендии, пособия и другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
  • Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что украинцев не будут штрафовать за неправильно заполненные документы при оформлении субсидий.
По материалам Finance.UA
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