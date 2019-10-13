Межбанк: пятница прошла не в пользу гривны

Пятница на валютном рынке прошла очень динамично, но опять не в пользу гривны. Несмотря на период пиковых объемов налоговых платежей у клиентов – доллар продолжил расти.

Причем негатив для нацвалюты начался с самого утра. Рынок по доллару стартовал с уровней 24,89/24,93 гривны (что было же выше вчерашнего закрытия 24,86/24,90) и надежды некоторых покупателей на снижение котировок за счет эффекта дней бюджетных проплат – не сработали.

Экспортеры решили придержать валюту до максимально возможных котировок, а покупатели не оказались достаточно стрессоустойчивыми и запаниковали.

Результат – 25,01/25,05 гривен за доллар к 11:00 и 25,0350/25,07 – на 12:00. Основными покупателями валюты были нерезиденты и крупные импортеры энергоносителей. Но если импортеры еще активно “боролись за курс”, то иностранцы оказались более податливыми в игре “на повышение”. Этим воспользовались продавцы валюты и к обеду их стараниями и операциями спекулянтов курс подтянули до 25,07/25,0975 гривен за доллар.

Такой уровень котировок продержался до 14:10 , а затем на межбанке уже остались фактически только спекулянты и мелкие запоздавшие по разным причинам покупатели.

За счет небольших по суммам спекулятивных сделок – доллар подтянули до 25,09/25,13 к 16:00. На этом же уровне пятничная валютная сессия и завершилась в 17:00.

Среагировал на продолжение роста курса на межбанке и наличный рынок, где к вечеру пятницы владельцы обменок подняли свои ценники еще на 10-15 копеек — до 24,95/25,10 гривен за доллар.

Главные события 18 октября на межбанке:

1) Рост котировок доллара с утренних 24,89/24,93 гривен до 25,09/25,13 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,0078 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 21 октября составил 25,035071.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,08 / 25,12

евро – 27,95 / 27,99

российский рубль – 0,3921 / 0,3928

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1141 / 1,1143

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