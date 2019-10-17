Несуществующие долги за электроэнергию: как не платить

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Если вам приходят платежки с начислением несуществующей задолженности за электроэнергию, вы должны сообщить об этом электропоставщику и оператору.
Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
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После вашего сообщения оператор и электропоставщик обязаны в течение 5 дней со дня подачи заявления проверить счет.
Что делать, когда есть несуществующие счета:
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