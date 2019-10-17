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Несуществующие долги за электроэнергию: как не платить

Несуществующие долги за электроэнергию: как не платить

Если вам приходят платежки с начислением несуществующей задолженности за электроэнергию, вы должны сообщить об этом электропоставщику и оператору.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

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После вашего сообщения оператор и электропоставщик обязаны в течение 5 дней со дня подачи заявления проверить счет.

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Что делать, когда есть несуществующие счета:

  • сообщить об этом оператору системы распределения;
  • оператор производит корректировку показаний;
  • в случае необходимости в течение 20 дней проверяет счетчик;
  • уведомляет о результатах потребителя и поставщика универсальных услуг.

Справка Finance.ua

  • НКРЭКУ утвердила тариф на электроэнергию для поставщика “последней надежды “на 4-й квартал текущего года.
  • Тариф составляет 373,77 грн/МВт*ч (без учета налога на добавленную стоимость).
По материалам Finance.UA
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