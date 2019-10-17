Ликвидация банков «Финансы и кредит» и «Капитал» продлена на год

Фонд гарантирования вкладов физлиц продлил еще на год сроки ликвидации банков АО «Финансы и кредит» и «АКБ «Капитал».

Об этом говорится в сообщениях на сайте ФГВФЛ.

Исполнительная дирекция Фонда приняла решение, по которому срок осуществления процедуры ликвидации банка «Финансы и кредит» продлен сроком с 18 декабря 2019 года до 17 декабря 2020 включительно.

Срок осуществления процедуры ликвидации банка «Капитал» продлен с 30 октября 2019 года до 29 октября 2020 включительно.

В то же время, ФГВФЛ передал полномочия ликвидатора банка ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела организации процедур ликвидации неплатежеспособных банков департамента управления активами Ирине Белой.

Напомним, что бывший депутат и владелец «Финансы и Кредит» Константин Жеваго проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд грн банка.

Банк «Финансы и Кредит» обанкротился в 2015 году. На момент принятия решения о неплатежеспособности банка его акционером был Жеваго, который владел долей в 97,67%.