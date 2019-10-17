Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)

После двух десятилетий поисков автопроизводители Geely нашли или обрели собственный стиль, отраженный в Geely Icon.

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Аутентичный и эффектный дизайн, технологичная силовая установка и премиальная отделка заставляют переосмыслить понятие “китайский автомобиль”.

Конвейерное воплощение модели от концепта отличают традиционные внешние зеркала вместо камер, немного проще оптика и более консервативные колесные диски.

Интерьер продолжает тему прямоугольников со скругленными углами.

Лаконичная центральная панель с парой мониторов по 10,25 дюйма каждый, массивный двухэтажный центральный тоннель с “мини-багажниками” для мелочей, амбиентная подсветка, все красивое и аккуратное.

Icon оснащается 177-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра, вместе с которым работает 7-ступенчатый робот. Привод – исключительно передний. Моторную гамму со временем планируют расширить, поэтому не исключено появление гибрида, а возможно, и стопроцентно электрического кроссовера.