Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
После двух десятилетий поисков автопроизводители Geely нашли или обрели собственный стиль, отраженный в Geely Icon.
Читайте также: Volvo и Geely создали подразделение по производству двигателей внутреннего сгорания
Аутентичный и эффектный дизайн, технологичная силовая установка и премиальная отделка заставляют переосмыслить понятие “китайский автомобиль”.
Конвейерное воплощение модели от концепта отличают традиционные внешние зеркала вместо камер, немного проще оптика и более консервативные колесные диски.
Интерьер продолжает тему прямоугольников со скругленными углами.
Лаконичная центральная панель с парой мониторов по 10,25 дюйма каждый, массивный двухэтажный центральный тоннель с “мини-багажниками” для мелочей, амбиентная подсветка, все красивое и аккуратное.
Icon оснащается 177-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра, вместе с которым работает 7-ступенчатый робот. Привод – исключительно передний. Моторную гамму со временем планируют расширить, поэтому не исключено появление гибрида, а возможно, и стопроцентно электрического кроссовера.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кому следует заново подавать документы на получение субсидииВчера, 11:00 - 13817 5
Эксперт: на первичном рынке жилья в приоритете цены в гривнеПозавчера, 20:13 - 3092 3
Пятерка самых экономичных кроссоверов С-класса на рынке УкраиныВчера, 22:00 - 1081 2
В Украине рекордно растет спрос на электрокарыВчера, 08:01 - 1786 2
Эксперт прогнозирует резкое повышение тарифов на газ уже с нового годаВчера, 20:01 - 1316 1
Кому следует заново подавать документы на получение субсидииВчера, 11:00 - 13817 5
Города мира с наибольшим риском "пузыря" на рынке недвижимости (инфографика)Вчера, 14:00 - 4352
Как не переплатить при покупке квартиры (инфографика)Вчера, 10:20 - 2311 1
Туристы, побывавшие во Франции, получают незаконные дорожные штрафыВчера, 07:00 - 1795 1
В Украине рекордно растет спрос на электрокарыВчера, 08:01 - 1786 2
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 887
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 686
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1388
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1696
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2598