0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)

Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)

После двух десятилетий поисков автопроизводители Geely нашли или обрели собственный стиль, отраженный в Geely Icon.

Читайте также: Volvo и Geely создали подразделение по производству двигателей внутреннего сгорания

Аутентичный и эффектный дизайн, технологичная силовая установка и премиальная отделка заставляют переосмыслить понятие “китайский автомобиль”.

Конвейерное воплощение модели от концепта отличают традиционные внешние зеркала вместо камер, немного проще оптика и более консервативные колесные диски.

Интерьер продолжает тему прямоугольников со скругленными углами.

Лаконичная центральная панель с парой мониторов по 10,25 дюйма каждый, массивный двухэтажный центральный тоннель с “мини-багажниками” для мелочей, амбиентная подсветка, все красивое и аккуратное.

Icon оснащается 177-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра, вместе с которым работает 7-ступенчатый робот. Привод – исключительно передний. Моторную гамму со временем планируют расширить, поэтому не исключено появление гибрида, а возможно, и стопроцентно электрического кроссовера.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.