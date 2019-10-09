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Volvo и Geely создали подразделение по производству двигателей внутреннего сгорания

Volvo и Geely создали подразделение по производству двигателей внутреннего сгорания

Volvo Cars объединит свои активы в сфере разработки и производства двигателей с активами материнской компании Geely, создав подразделение, которое будет обеспечивать собственные бренды Lotus, LEVC, Lynk и Proton, а также потенциальных конкурентов с двигателями внутреннего сгорания и гибридными двигателями следующего поколения.

Об этом сообщает Reuters.

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Это является одним из примеров консолидации в секторе производства двигателей, поскольку более строгие нормы выбросов повышают стоимость разработки на фоне распространения электрокаров.

Сейчас Volvo производит 600 000 двигателей внутреннего сгорания, число которых растет до 2 млн в сочетании с активами Geely. Объединение компаний позволит сэкономить на компонентах и затратах на разработку, сообщил гендиректор Volvo Хакан Самуэльссон.

По его словам, это позволит шведскому бренду более четко сосредоточить свои ресурсы на создании и разработке ряда полностью электрифицированных авто премиум-класса.

В среднесрочной перспективе Volvo вообще откажется от дизельных двигателей, чтобы сосредоточиться на гибридных и электрических, что потребует дополнительных инвестиций и технологии.

По словам Самуэльссона, объединение операций с деятельностью китайского партнера Geely поможет добиться экономии средств.

По материалам Mind
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