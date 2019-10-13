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В Украине будут действовать новые нормы для досуговых заведений

В Украине будут действовать новые нормы для досуговых заведений

С 1 ноября в Украине будут действовать новые ДБН (Государственные строительные нормы) В.2.2-16: 2019 О культурно-зрелищных и досуговых учреждениях.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

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Новые строительные нормы предусматривают:
• современные требования к проектированию акустики в концертных залах и театрах;
• доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп;
• четкие требования к безопасной эвакуации из учреждений культуры в составе ТРЦ;
• повышение комфорта в быту, а именно: в 2 раза увеличено количество женских санузлов в кинотеатрах и театрах;
• четкие требования и расчеты к проектированию современных цифровых кинопроекционных.

“Большое внимание уделено безопасной эвакуации людей при проектировании кинотеатров и других культурно-развлекательных заведений со зрительскими залами в составе ТРЦ. В частности, было пересмотрено необходимое время для осуществления безопасной эвакуации людей из этих помещений в случае чрезвычайных ситуаций. По подсчетам экспертов отрасли, это позволит повысить безопасность людей и на 25% уменьшить количество травм, возможных при эвакуации” – отметил Парцхаладзе.

По материалам Finance.UA
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