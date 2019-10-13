В Киеве переходят на Е-билет: где можно купить

В столице с 1 ноября коммунальный общественный транспорт переходит на единый электронный билет для всех видов транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер, городская электричка, маршрутный автобус).

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА .

Приобрести его можно на станциях киевского метрополитена “Крещатик”, “Театральная”, “Майдан Незалежности”, “Академгородок”, “Лесная”, “Арсенальная”, “Теремки”, “Выдубичи”, “Сырец” и “Почайна” и в Т-киосках.

Они доступны также в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot.

Пополнить Е-билет можно:

через мобильные приложения “Приват 24”, “Ощад 24/7”,

в терминалах самообслуживания КП “ ГИВЦ ”, “ПриватБанка”, “Ощадбанка”,

на портале EasyPay.

Вместо жетонов и разовых билетов будут действовать билеты с QR-кодами для всех видов транспорта.

Тарифы на карту Kiev Smart Card:

1-9 поездок — 8 грн за билет;

10-19 поездок — 7,70 грн;

20-29 поездок — 7,40 грн;

30-39 поездок — 7,10 грн;

40-49 поездок — 6,80 грн;

50 поездок — 6,50 грн.

Справка Finance.ua

Жетоны в Киевском метрополитене будут действовать до 31 октября 2019 года, затем они выйдут из обращения.