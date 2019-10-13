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В Киеве переходят на Е-билет: где можно купить

В Киеве переходят на Е-билет: где можно купить

В столице с 1 ноября коммунальный общественный транспорт переходит на единый электронный билет для всех видов транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер, городская электричка, маршрутный автобус).

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Приобрести его можно на станциях киевского метрополитена “Крещатик”, “Театральная”, “Майдан Незалежности”, “Академгородок”, “Лесная”, “Арсенальная”, “Теремки”, “Выдубичи”, “Сырец” и “Почайна” и в Т-киосках.

Они доступны также в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot.

Пополнить Е-билет можно:

  • через мобильные приложения “Приват 24”, “Ощад 24/7”,
  • в терминалах самообслуживания КП “ГИВЦ”, “ПриватБанка”, “Ощадбанка”,
  • на портале EasyPay.

Карты для тех, кто много тратит

Вместо жетонов и разовых билетов будут действовать билеты с QR-кодами для всех видов транспорта.

Тарифы на карту Kiev Smart Card:

  • 1-9 поездок — 8 грн за билет;
  • 10-19 поездок — 7,70 грн;
  • 20-29 поездок — 7,40 грн;
  • 30-39 поездок — 7,10 грн;
  • 40-49 поездок — 6,80 грн;
  • 50 поездок — 6,50 грн.

Справка Finance.ua

  • Жетоны в Киевском метрополитене будут действовать до 31 октября 2019 года, затем они выйдут из обращения.
  • С 1 ноября в метро будут использовать только электронные средства оплаты.
По материалам Finance.UA
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