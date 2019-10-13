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"Газпром" требует урегулировать споры с "Нафтогазом" до нового контракта

"Газпром" требует урегулировать споры с "Нафтогазом" до нового контракта

Российский газовый монополист “Газпром” уведомил НАК “Нафтогаз Украины” о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта на транзит газа.

Об этом заявил глава “Газпрома” Алексей Миллер.

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По его словам, решение Стокгольмского суда в пользу “Нафтогаза” якобы “внесло дисбаланс” в оба контракта с Украиной – на транзит и поставку газа.

“До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры”, – заявил Миллер.

Он также помянул решения украинских судов по антимонопольному делу против “Газпрома”.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Кабинете Министров Украины планируют завершить переговоры о транзите газа из Российской Федерации до 2020 года.

По материалам РБК-Украина
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