Canon выпустила миниатюрную камеру-брелок (фото)

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Компания Canon начала выпускать миникамеры под названием IVY REC. Этот девайс настолько маленький, что его можно носить как брелок. 15 октября камера официально поступила в продажу.
Как передает gizmochina.com, производитель уверяет, что этот девайс должен заменить смартфон, “сохраняя воспоминания в цифровом формате”.
Canon IVY REC оснащена 13-мегапиксельным модулем, который может записывать видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду. Она может снимать фотографии в формате 4:3 или 1:1 и видео в формате 16:9.
Весит камера всего 86 граммов. При этом она получила довольно прочный корпус и защиту от воды – девайс выдерживает падение с высоты 2 метров и погружение под воду на глубину до 2 метров. Камеру можно использовать при температурах от минус 10 до плюс 40 градусов.
Новинка оснащена такими каналами беспроводной связи, как Wi-Fi и Bluetooth. Ее можно синхронизировать со смартфоном через специальное приложение Canon Mini Cam.
Canon IVY REC на американском рынке оценена в 130 долларов (3300 гривен). Новинка доступна в таких вариантах цвета: Riptide (синий), Avocado (зеленый) и Dragon Fruit (розовый).
Фото: https://www.gizmochina.com
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