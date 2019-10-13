0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Canon выпустила миниатюрную камеру-брелок (фото)

Canon выпустила миниатюрную камеру-брелок (фото)

Компания Canon начала выпускать миникамеры под названием IVY REC. Этот девайс настолько маленький, что его можно носить как брелок. 15 октября камера официально поступила в продажу.

Как передает gizmochina.com, производитель уверяет, что этот девайс должен заменить смартфон, “сохраняя воспоминания в цифровом формате”.

Canon IVY REC оснащена 13-мегапиксельным модулем, который может записывать видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду. Она может снимать фотографии в формате 4:3 или 1:1 и видео в формате 16:9.

Весит камера всего 86 граммов. При этом она получила довольно прочный корпус и защиту от воды – девайс выдерживает падение с высоты 2 метров и погружение под воду на глубину до 2 метров. Камеру можно использовать при температурах от минус 10 до плюс 40 градусов.

Новинка оснащена такими каналами беспроводной связи, как Wi-Fi и Bluetooth. Ее можно синхронизировать со смартфоном через специальное приложение Canon Mini Cam.

Canon IVY REC на американском рынке оценена в 130 долларов (3300 гривен). Новинка доступна в таких вариантах цвета: Riptide (синий), Avocado (зеленый) и Dragon Fruit (розовый).


Фото: https://www.gizmochina.com

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.