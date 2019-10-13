Украина завершила закачку газа в ПХГ к зиме

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Украина формально завершила процесс закачки природного газа в свои подземные хранилища на фоне начала нового отопительного сезона.
Об этом сообщил директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон в Facebook.
“Закончился очередной сезон закачки газа в украинские ПХГ (только формально закончился согласно Кодексу ПХГ, но закачка физически продолжается)”, – сообщил он.
Добавим, Украина накопила в ПХГ 21,12 млрд куб. м газа.
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