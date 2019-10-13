Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Ожидается, что концессия:
«Закон имеет целью совершенствование правового регулирования концессионной деятельности, что обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, и содействие развитию инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы Президента.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевстар" готовит изменения в некоторых тарифахВчера, 17:02 - 7720 13
Гетманцев сообщил, чем должна завершиться налоговая реформаВчера, 21:33 - 1270 8
Дубилет предложил продать часть зданий министерств11 ч. назад - 866 7
Должники «Киевводоканала»: за что могут отключить воду12 ч. назад - 1139 7
Госстат обнародовал план расходования средств, выделенных на перепись населения12 ч. назад - 241 5
Бизнес дал прогноз курса доллара на ближайший год (инфографика)10 ч. назад - 2119 1
Гетманцев сообщил, чем должна завершиться налоговая реформаВчера, 21:33 - 1270 8
Должники «Киевводоканала»: за что могут отключить воду12 ч. назад - 1139 7
Получателей соцвыплат будут проверять: ВР приняла законопроект6 ч. назад - 1112 4
Хозяйственный суд приостановил производство по национализации ПриватБанка8 ч. назад - 1095
Volvo представила свой первый электромобиль8 ч. назад - 206
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)Вчера, 12:10 - 401
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1126
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1439
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2265