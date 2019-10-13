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Зеленский подписал закон о концессии

Зеленский подписал закон о концессии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ожидается, что концессия:

  • обеспечит привлечение инвестиций в социальную, транспортную, энергетическую сферы, жилищно-коммунальную инфраструктуру, здравоохранение;
  • будет способствовать модернизации и созданию новой инфраструктуры, эффективному управлению объектами государственной и коммунальной собственности, предоставлению качественных общественных услуг и увеличению фискального пространства государства.

«Закон имеет целью совершенствование правового регулирования концессионной деятельности, что обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, и содействие развитию инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Справка Finance.ua:

  • 3 октября Верховная Рада приняла закон о концессии. За него проголосовали 257 депутатов.
  • Этим законом предполагается урегулировать условия передачи государственного и коммунального имущества в частную собственность.
  • Депутаты надеются, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность Украины и привлечь инвестиции в обновление инфраструктурных проектов, в частности портов, аэропортов, дорог.
По материалам Finance.UA
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