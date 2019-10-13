В Boeing 737 нашли новый дефект

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Компания Boeing нашла дефект в креплении крыла к фюзеляжу своих самолетов Boeing 737 Next Generation.
Об этом сообщает USA today, ссылаясь на заявление Федерального управления гражданской авиации (FAA).
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Дефект обнаружился в 36 из 686 проверенных лайнеров. По данным FAA, трещина в детали, которая называется “огуречная вилка”, может привести к нарушению целостности самолета и потере контроля над воздушным судном.
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