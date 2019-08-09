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Boeing не получил заказов на 737 MAX пятый месяц подряд

Boeing не получил заказов на 737 MAX пятый месяц подряд

В июле американский концерн Boeing Co. не получил ни одного нового заказа на самолеты 737 MAX.

Отмечается, что в целом поставки самолетов Boeing в январе-июле 2019 сократились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество самолетов, поставленных в июле, стало минимальным за последние 10 лет.

“За июль концерн поставил 19 самолетов, что было минимальным значением за месяц с ноября 2008 года, когда компания поставила четыре самолета”, – пишет Dow Jones.

В то же время европейский концерн Airbus SE поставил 458 самолетов за семь месяцев 2019 года, что может позволить ему обойти американского конкурента по количеству поставок самолетов за весь текущий год.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

В марте во время аварии самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В Boeing рассчитывают возобновить поставки 737 MAX клиентам в четвертом квартале этого года, однако отраслевые эксперты считают, что полеты этих лайнеров не возобновятся до 2020 года.

По материалам Економічна Правда
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