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Госстат назвал продукты, наиболее подорожавшие с начала года

Госстат назвал продукты, наиболее подорожавшие с начала года

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в сентябре 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным статистического ведомства, с начала года:

  • цены на яблоки выросли на 84,3% до 17,0 грн за кг,
  • цены на картофель выросли на 83,1% до 14,6 грн за кг.
  • цены на лук снизились на 46,8% до 8,9 грн за кг,
  • цены на свеклу упали на 33,5% до 7,3 грн за кг,
  • цены на морковь снизились на 31,2% до 8,2 грн за кг.
  • цены на яйца снизились на 23,9% до 18,7 грн за десяток.

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По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 13,9% до 45,2 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,6% до 92,1 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 12,8% до 17,1 грн за бутылку.

Справка Finance.ua:

  • Потребительские цены в Украине в сентябре 2019 года по сравнению с августом выросли на 0,7%.
  • С начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к сентябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 7,5%.
По материалам Finance.UA
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