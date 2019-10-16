Госстат назвал продукты, наиболее подорожавшие с начала года

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Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в сентябре 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По данным статистического ведомства, с начала года:
По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 13,9% до 45,2 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,6% до 92,1 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 12,8% до 17,1 грн за бутылку.
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