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Здание суда в Киеве "заминировали" перед заседанием по делу ПриватБанка

Здание суда в Киеве "заминировали" перед заседанием по делу ПриватБанка

Перед заседанием Хозяйственного суда Киева по делу “ПриватБанка” поступило сообщение о минировании здания. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается в сообщении, о минировании помещений Хозяйственного суда города Киева стало известно из анонимного звонка.

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“На место происшествия выехали следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники. Из помещения суда были эвакуированы работники и посетители”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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