Италия введет новый налог для Facebook, Google и Amazon

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Одобренный проект бюджета Италии на 2020 год предусматривает новый налог для цифровых компаний, в том числе американских технологических гигантов, что может привести к жесткому ответу Вашингтона.
Об этом сообщает Reuters.
Со следующего года такие компании как Facebook, Google и Amazon должны будут платить 3-процентный сбор за интернет-транзакции.
В Вашингтоне неоднократно заявляли, что взимания несправедливы для американских фирм. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что президент Дональд Трамп готов заявить о жестком ответе. В среду он встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой в Вашингтоне.
Новый сбор позволит пополнить итальянский бюджет на примерно 600 миллионов евро в год. Рим пытается найти альтернативные доходы, чтобы избежать запланированного увеличения налога с продаж.
Италия и другие члены Европейского союза давно жалуются на то, что веб-гиганты собирают огромную прибыль в европейских странах, но платят только несколько миллионов евро налогов ежегодно.
Но пока что на уровне ЕС нет общей договоренности о том, как облагать фирмы налогом.
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