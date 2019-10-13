Должники «Киевводоканала»: за что могут отключить воду

Киевляне, проживающие в многоэтажках, задолжали за водоснабжение 568 млн грн на конец сентября. Из них 399 млн грн – долг юридических лиц, обслуживаемых «Киевводоканалом». Сумма общей задолженности достигает почти миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО АК «Киевводоканал».

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Компания предупредила о долгах уже 13,3 тыс. жителей киевских многоэтажек и 4,3 тыс. абонентов-юридических лиц. Также предприятие заключило договоры о предоставлении услуг для жителей 2,6 тыс. квартир и 304 юрлиц. «Киевводоканал» также продолжает заключать договоры о реструктуризации долгов на сумму примерно 264 тыс. грн.

Пресс-служба отмечает, что за сентябрь работники служб водоснабжения опломбировали 13,74 тыс. приборов и обследовали 2,7 тыс. объектов, из которых 65 отключили от сетей.

Отключить от сетей водоснабжения и водоотвода могут:

за неуплаченные счета за три и более месяца,

за прекращение ежемесячной уплаты реструктуризированной задолженности.

Если абонент после получения предупреждения о задолженности, в течение 10 дней не погасил указанную сумму задолженности, ему будет прекращено предоставление услуг путем отключения от централизованных сетей водоснабжения и/или водоотвода и опломбирования водопровода.

Потребитель может возобновить услуги, если полностью оплатит долг и затраты на отсоединение и подсоединение к центральным сетям и опломбирование.

Справка Finance.ua:

Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева составляет 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м