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Дубилет предложил продать часть зданий министерств

Дубилет предложил продать часть зданий министерств

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о неэффективном использовании Кабмином больших площадей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Месяц назад, когда я начал работать в Кабмине, меня поразило, как много площади здесь используется неэффективно. Много залов для совещаний. Большие неуютные коридоры. Огромные кабинеты руководителей. По предварительным подсчетам, в здание теоретически могут въехать дополнительно до 1000 человек. А в центре столицы офисная недвижимость стоит дорого!” – заявил министр.

Поэтому Дмитрий Дубилет предлагает некоторым министерствам переехать в центральное здание на Грушевского, а здания, где они находились, передать на приватизацию.

“Было бы круто, если бы хотя бы часть министерств, разбросанных сейчас по отдельным зданиям по Киеву, смогли переехать в центральное здание на Грушевского. И передать свои здания на приватизацию”, – отметил он.

По материалам Finance.UA
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