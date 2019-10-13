Дубилет предложил продать часть зданий министерств

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о неэффективном использовании Кабмином больших площадей.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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“Месяц назад, когда я начал работать в Кабмине, меня поразило, как много площади здесь используется неэффективно. Много залов для совещаний. Большие неуютные коридоры. Огромные кабинеты руководителей. По предварительным подсчетам, в здание теоретически могут въехать дополнительно до 1000 человек. А в центре столицы офисная недвижимость стоит дорого!” – заявил министр.
Поэтому Дмитрий Дубилет предлагает некоторым министерствам переехать в центральное здание на Грушевского, а здания, где они находились, передать на приватизацию.
“Было бы круто, если бы хотя бы часть министерств, разбросанных сейчас по отдельным зданиям по Киеву, смогли переехать в центральное здание на Грушевского. И передать свои здания на приватизацию”, – отметил он.
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