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Дубилет рассказал, как работа нового правительства отразится на бизнесе

Дубилет рассказал, как работа нового правительства отразится на бизнесе

Новый министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет обсудил с Европейской Бизнес Ассоциацией, как изменения в работе правительства повлияют на увеличение инвестиций в экономику и обеспечение эффективного регулирования бизнеса.

Встреча состоялась в пятницу, 11 октября, сообщается на сайте ЕБА.

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«Согласование документов, сотрудничество с органами исполнительной власти, диджитализация административных услуг и возможность объединения реестров – очень важны для бизнеса, ведь на сегодня, например, чтобы пройти согласование определенного документа, бизнес тратит немало времени», – подчеркнула Светлана Михайловская, заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации.

По словам Дубилета, проблема непрозрачных процессов по согласованию документов госорганами была решена переводом всех подобных процессов в электронный формат. Благодаря этому теперь предприниматели смогут отслеживать, на какой стадии находится решение по обработке и согласованию документов.

Как отметил чиновник, также в планах правительства – централизация отдельных направлений по министерствам (IT, бухгалтеров), объединение и синхронизация госреестров с созданием единого Реестра физических лиц и Единого реестра госслужащих, а также урегулирование кадровых вопросов (в частности, отмена трудовой книжки до конца 2019 года).

Для совместного обсуждения вышеупомянутых вопросов Дубилет предложил представителям бизнеса войти в Рабочую группу.

По материалам Finance.UA
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