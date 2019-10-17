Водителей в автошколах планируют готовить по-новому

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На сайте Государственной регуляторной службы обнародован проект приказа МВД, который предусматривает обновление для автошкол правил подготовки водителей.
Приказ распространяется – на все учреждения, которые осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств независимо от их формы собственности и подчинения.
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Предлагаемые новшества:
Вместо этого электронные формы свидетельств будут вносить в единый госреестр МВД.
Приказ дополнительно уточняет условия подготовки и переподготовки водителей.
Как будут выдавать удостоверение водителя:
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