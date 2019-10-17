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Водителей в автошколах планируют готовить по-новому

Водителей в автошколах планируют готовить по-новому

На сайте Государственной регуляторной службы обнародован проект приказа МВД, который предусматривает обновление для автошкол правил подготовки водителей.

Приказ распространяется – на все учреждения, которые осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств независимо от их формы собственности и подчинения.

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Предлагаемые новшества:

  • Отмена процедуры приобретения в территориальных органах по предоставлению сервисных услуг МВД бланков свидетельств об окончании заведения.

Вместо этого электронные формы свидетельств будут вносить в единый госреестр МВД.

  • Введение дистанционного электронной регистрации групп, которые будут проходить обучение.

Приказ дополнительно уточняет условия подготовки и переподготовки водителей.

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Как будут выдавать удостоверение водителя:

  • Удостоверение водителя соответствующей категории будет действительно в течение 30 лет с даты его выдачи, кроме водительского удостоверения, выданного лицу впервые.
  • Удостоверение будет выдаваться лицу, прошедшему медицинский осмотр в порядке, установленном Минздравом, а также подготовку или переподготовку согласно установленным планам и программам и сдавшему теоретический и практический экзамены в территориальном сервисном центре МВД.
  • Практический экзамен будущие водители будут сдавать в территориальном сервисном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен.

Мои Fiнансы:

  • В Украине планируют изменить Правила дорожного движения, а также систему штрафов для водителей.
  • С 2022 года планируют возобновить обязательный техосмотр. Например, за управление коммерческим автомобилем, который не прошел техническую проверку – 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 гривен).
По материалам Finance.UA
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