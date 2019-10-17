Водителей в автошколах планируют готовить по-новому

На сайте Государственной регуляторной службы обнародован проект приказа МВД, который предусматривает обновление для автошкол правил подготовки водителей .

Приказ распространяется – на все учреждения, которые осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств независимо от их формы собственности и подчинения.

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Предлагаемые новшества:

Отмена процедуры приобретения в территориальных органах по предоставлению сервисных услуг МВД бланков свидетельств об окончании заведения.

Вместо этого электронные формы свидетельств будут вносить в единый госреестр МВД.

Введение дистанционного электронной регистрации групп, которые будут проходить обучение.

Приказ дополнительно уточняет условия подготовки и переподготовки водителей.

Как будут выдавать удостоверение водителя:

Удостоверение водителя соответствующей категории будет действительно в течение 30 лет с даты его выдачи, кроме водительского удостоверения, выданного лицу впервые.

Удостоверение будет выдаваться лицу, прошедшему медицинский осмотр в порядке, установленном Минздравом, а также подготовку или переподготовку согласно установленным планам и программам и сдавшему теоретический и практический экзамены в территориальном сервисном центре МВД .

Практический экзамен будущие водители будут сдавать в территориальном сервисном центре МВД , в котором успешно сдан теоретический экзамен.

Мои Fiнансы:

В Украине планируют изменить Правила дорожного движения, а также систему штрафов для водителей.