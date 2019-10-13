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Как предлагают изменить законодательство в сфере ОСАГО

Как предлагают изменить законодательство в сфере ОСАГО

Страховщики предложили концептуальные изменения в законодательство в сфере ОСАГО. Эксперты подчеркивают необходимость постепенного приведения законодательства Украины к требованиям Евродирективы №2009/103/ЄС и практики применения страхования гражданской ответственности в странах ЕС.

Об этом говорится в сообщении МТСБУ.

Основные нормы, которые должен содержать новый законопроект об ОСАГО:

  • постепенное увеличение максимальных сумм выплат до европейских стандартов;
  • заключение договора ОСАГО без франшизы;
  • выплаты страхового возмещения без учета износа;
  • постепенный переход рынка ОСАГО на свободное ценообразование;
  • монетизация льгот, установленных для отдельных категорий граждан Украины;
  • усиление гарантийных функций МТСБУ по осуществлению выплат по обязательствам так называемых «проблемных» страховщиков;
  • законодательное закрепление электронной формы договора ОСАГО;
  • усовершенствование корпоративного управления МТСБУ.

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Впервые предлагается законодательно установить не только общий срок осуществления страхового возмещения, но и определить сроки для отдельных этапов бизнес-процесса урегулирования:

  • срок для проведения представителем страховщика (МТСБУ) осмотра поврежденного имущества – 10 рабочих дней с момента получения письменной информации от потерпевшего;

Сроки для принятия страховщиком (МТСБУ) решения о выплате или отказе:

  • до 10 дней со дня документального оформления согласования между страховщиком и потерпевшим размера убытков при наличии заявления о выплате и других необходимых документов;
  • до 60 дней со дня получения заявления о выплате, при наличии необходимых документов, если у страховщика (МТСБУ) возникли осложнения в выяснении обстоятельств страхового случая и установления (согласования) размера ущерба;
  • до 90 дней со дня получения заявления о выплате, если обстоятельства страхового случая расследуются в уголовном производстве, гражданском или хозяйственном деле;
  • срок для проведения выплаты – 5 рабочих дней с даты принятия страховщиком (МТСБУ) решения о выплате.
По материалам Finance.UA
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