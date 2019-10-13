Как предлагают изменить законодательство в сфере ОСАГО

Страховщики предложили концептуальные изменения в законодательство в сфере ОСАГО. Эксперты подчеркивают необходимость постепенного приведения законодательства Украины к требованиям Евродирективы №2009/103/ЄС и практики применения страхования гражданской ответственности в странах ЕС.

Об этом говорится в сообщении МТСБУ.

Основные нормы, которые должен содержать новый законопроект об ОСАГО:

постепенное увеличение максимальных сумм выплат до европейских стандартов;

заключение договора ОСАГО без франшизы;

выплаты страхового возмещения без учета износа;

постепенный переход рынка ОСАГО на свободное ценообразование;

монетизация льгот, установленных для отдельных категорий граждан Украины;

усиление гарантийных функций МТСБУ по осуществлению выплат по обязательствам так называемых «проблемных» страховщиков;

законодательное закрепление электронной формы договора ОСАГО ;

усовершенствование корпоративного управления МТСБУ .

Впервые предлагается законодательно установить не только общий срок осуществления страхового возмещения, но и определить сроки для отдельных этапов бизнес-процесса урегулирования:

срок для проведения представителем страховщика ( МТСБУ ) осмотра поврежденного имущества – 10 рабочих дней с момента получения письменной информации от потерпевшего;

Сроки для принятия страховщиком (МТСБУ) решения о выплате или отказе:

до 10 дней со дня документального оформления согласования между страховщиком и потерпевшим размера убытков при наличии заявления о выплате и других необходимых документов;

до 60 дней со дня получения заявления о выплате, при наличии необходимых документов, если у страховщика ( МТСБУ ) возникли осложнения в выяснении обстоятельств страхового случая и установления (согласования) размера ущерба;

до 90 дней со дня получения заявления о выплате, если обстоятельства страхового случая расследуются в уголовном производстве, гражданском или хозяйственном деле;