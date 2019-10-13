Как предлагают изменить законодательство в сфере ОСАГО

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Страховщики предложили концептуальные изменения в законодательство в сфере ОСАГО. Эксперты подчеркивают необходимость постепенного приведения законодательства Украины к требованиям Евродирективы №2009/103/ЄС и практики применения страхования гражданской ответственности в странах ЕС.
Об этом говорится в сообщении МТСБУ.
Основные нормы, которые должен содержать новый законопроект об ОСАГО:
Впервые предлагается законодательно установить не только общий срок осуществления страхового возмещения, но и определить сроки для отдельных этапов бизнес-процесса урегулирования:
Сроки для принятия страховщиком (МТСБУ) решения о выплате или отказе:
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