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Госстат обнародовал план расходования средств, выделенных на перепись населения

Госстат обнародовал план расходования средств, выделенных на перепись населения

В государственном бюджете предусмотрено 3,4 млрд грн на перепись населения, из них только 1,322 млрд грн пойдет на оплату труда переписчиков.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины в комментарии УП.

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Из госбюджета-2020 будет выделено 3,431 млрд грн. Из них на оплату труда переписчиков пойдет 1,322 млрд грн, на компьютерное оборудование – 1,543 млрд грн, на разработку программного обеспечения – 48,8 млн грн.

Обработка и систематизация данных обойдется примерно в 122 млн грн, но эти расходы будут заложены в госбюджет следующих двух лет.

Опрашивать украинцев будут 100 тысяч переписчиков, которые будут работать с планшетами.

Сам опрос продлится примерно три недели – с 3 по 23 декабря 2020 года. Для тщательной проработки информации понадобится еще не менее полугода.

Напомним, Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 миллиардов гривен.

По материалам Економічна Правда
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