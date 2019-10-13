На таможне планируют ввести новые электронные сервисы

Государственная таможенная служба планирует ввести новые электронные сервисы и автоматизировать ряд процессов при пересечении грузами границы Украины.

Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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Он отметил, что соответствующие изменения содержатся в утвержденном правительством законопроекте, который еще должна одобрить Верховная Рада.

В частности, законопроектом предусмотрено, что ГТС превратится в единое юридическое лицо. Сейчас же все ее подразделения являются отдельными юридическими лицами, что усложняет управление таможенной службой.

Также ожидается, что в случае принятия законопроекта на таможне можно будет ввести больше электронных сервисов.

«Это мощный антикоррупционный элемент: получаем больше возможностей по автоматизации процессов. Как говорил Абромавичюс, компьютер не берет взятки. Открываем обезличенную информацию по всем таможенным базам. Все онлайн, все прозрачно. Смотрите и контролируйте», – заявил Нефедов.