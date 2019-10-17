В продаже появился прародитель Maserati Quattroporte

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Редкий в своем роде ретроавтомобиль появился в продаже на аукционе. Он является одним из 34-х выпущенных машин в период с 1959 по 1965 год и стал прародителем известного своей элегантностью Maserati Quattroporte. Такие автомобили тогда заказывали знаменитости и принцы.
Первый автомобиль в серии Tipo 103 был заказан персидским шахом Мохаммедом Реза Пехлеви, который восхищался Maserati 3500, но хотел более мощный двигатель. В результате на базе шикарного автомобиля создали супермашину с двигателем V8 от Maserati 450S с отдачей в 325 л.с., работающим в паре с 4-ступенчатой коробкой передач ZF, которую в последствии заменили на пятиступенчатую. В 1960 году двигатель получил некоторые изменения: немного повышен объём, а мощность доросла до 340 л.с.
Всего 34 Maserati 5000 GT были сделаны с 1959 по 1965 год, при этом самым важным и значительным стал дизайн последнего выпуска. На Женевском автосалоне 1962 года дебютировал в 5000 GT дизайна Пьетро Фруа и таких машин было всего три штуки. Другие 22 автомобиля выходили из-под пера Джованни Микелотти, Carrozzeria Monterosa нарисовал 2 авто, Pininfarina — одно, Ghia (Серхио Сарторелли) — один автомобиль, Джованни Микелотти — один, Bertone (Джорджетто Джуджаро) — один и Carrozzeria Touring — два.
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