Где в Украине выгоднее всего держать магазин - мнение эксперта

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В Украине больше всего магазинов в Киеве, Одессе, Днепре, Запорожье, Харькове.
“Активно новые торговые точки строят во Львове. Сегодня это один из самых перспективных городов страны, потому что находится близко к Польше. Украинцы имеют возможность зарабатывать деньги в соседней стране”, – рассказывает Gazeta.ua Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития.
“Правда, покупательная способность граждан упала. Есть случаи, когда торговые центры площадью 50 тысяч “квадратов” не приносят доходов. Что уж говорить о небольших торговых точках. Их владельцы или банкротятся, или ищут новое место, где будет больше клиентов. Даже в Киеве пустует много свободных площадей, которые сдают под магазины”, – объясняет Дорошенко.
В 2006-2007-х Украина входила в десятку стран мира, где интересно было вести розничную торговлю.
“Тогда в страну заходили иностранные инвестиции. В последнее время деньги, наоборот, выводят. Иностранных магазинов закрылось больше, чем появилось. Правда, в прошлом году появилась брендовая торговая сеть одежды. Ждем шведскую Ikea. Однако это в планах”, – резюмировал Алексей Дорошенко.
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