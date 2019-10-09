Столичные власти планируют построить метро до Пущи-Водицы

Сейчас в Киеве проходит первая очередь строительства метро на Виноградарь. По проекту, там должна быть еще вторая очередь.

Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, который с недавних пор курирует вопросы транспорта в столице.

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«В идеале мы планируем провести метро до площади Тараса Шевченко в Оболонском районе столицы. Жители окрестных жилых комплексов уже ждут открытия там метро. Однако когда оно будет и сколько это будет стоить, пока неизвестно», – сказал он в интервью «Хмарочосу» .

Кроме того, в планах столичных властей есть строительство метро и к Пуще-Водице. «Это будет продолжение красной ветки после станции «Академгородок». Там единственное место, где можно построить депо для поездов. Однако точные сроки строительства этой станции пока неизвестны», – сообщил Поворозник.