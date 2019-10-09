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В Украине создадут единый реестр госслужащих

В Украине создадут единый реестр госслужащих

В Украине будет создан единый реестр государственных служащих Украины.

Об этом министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сказал во время общения с бизнес-сообществом в Клубе КМУ.

«Одна из ключевых задач, которая стоит передо мной и Нацагентством государственной службы, заключается в том, чтобы создать единый реестр государственных служащих», – отметил Дубилет.

Он добавил, что сейчас проходит сбор информации от всех государственных администраций о количестве людей, работающих на госслужбе.

По словам чиновника, создание такого реестра позволит создать единую инфраструктуру для дальнейшего централизованного взаимодействия, организации любых видов обучения, централизованного оповещения.

Он добавил, что государственных служащих в Украине более 240 тысяч.

По материалам УКРИНФОРМ
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