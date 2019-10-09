В Украине создадут единый реестр госслужащих

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине будет создан единый реестр государственных служащих Украины.
Об этом министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сказал во время общения с бизнес-сообществом в Клубе КМУ.
«Одна из ключевых задач, которая стоит передо мной и Нацагентством государственной службы, заключается в том, чтобы создать единый реестр государственных служащих», – отметил Дубилет.
Он добавил, что сейчас проходит сбор информации от всех государственных администраций о количестве людей, работающих на госслужбе.
По словам чиновника, создание такого реестра позволит создать единую инфраструктуру для дальнейшего централизованного взаимодействия, организации любых видов обучения, централизованного оповещения.
Он добавил, что государственных служащих в Украине более 240 тысяч.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Куда попадают конфискованные авто на "еврономерах"Вчера, 10:00 - 2295 5
Насколько украинцы довольны уровнем онлайн-покупок - исследование Google (инфографика)Вчера, 14:04 - 635 4
Когда заработает система автофиксации скоростного режима на дорогах КиеваВчера, 16:12 - 1201 3
В Украине создали концепт электромобиля с запасом хода 500 км (фото)Вчера, 01:19 - 7374 3
Топ-20 компаний-оптовиков: большинство в столице и причастны к офшорам - исследование (таблица)Позавчера, 22:30 - 1467 3
Куда попадают конфискованные авто на "еврономерах"Вчера, 10:00 - 2295 5
Когда заработает система автофиксации скоростного режима на дорогах КиеваВчера, 16:12 - 1201 3
Кто получает больше всего работы осенью (инфографика)Вчера, 12:14 - 1171
Opel объявила о начале производства электромобиля Corsa (фото)Вчера, 22:08 - 885
Для кого фриланс в США стал основой работой - исследованиеВчера, 21:09 - 778
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)Позавчера, 12:10 - 492
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1039
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1809
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 2123 1
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2221