0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Минсоцполитики хочет увеличить пособие малообеспеченным семьям

Минсоцполитики хочет увеличить пособие малообеспеченным семьям

Министерство социальной политики представило концепцию реформирования прожиточного минимума в Украине, которая предусматривает отказ от привязки более 150 видов социальных выплат к прожиточному минимуму и увеличение социальной помощи малообеспеченным семьям.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

“Инициатива предусматривает “отвязку” более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей прожиточного минимума. При этом пенсии и пособия малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, “привязанными” к прожиточному минимуму. Размер всех прочих выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии бюджета”, – заявила министр.

По ее словам, эта “привязка” лишает возможности помогать тем, кто действительно нуждается.

“Потому что повышая прожиточный минимум, мы автоматически увеличиваем расходы на все прочие выплаты. То есть нынешняя система не позволяет нам адресно бороться с преодолением бедности”, – прокомментировала она.

В Минсоцполитики предлагают отменить “привязку” к прожиточному минимуму всех видов выплат кроме двух:

  • пенсии,
  • пособие малообеспеченным семьям.

При этом размер всех прочих выплат предлагают устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии бюджета.

Ожидаемые результаты:

  • Такая реформа (отвязка от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера соцпособий.
  • Для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться.
  • Это позволит реально помочь семьям – чтобы они жили не ниже уровня прожиточного минимума. Государственная социальная помощь станет более эффективной.

Справка Finance.ua:

Государственная социальная помощь с 1 июля составляет:

  • малообеспеченным семьям для трудоспособных лиц – 421 грн,
  • для нетрудоспособных и лиц с инвалидностью – 1564 грн,
  • для детей до 6 лет – 1444 грн,
  • для детей 6-18 лет – 1800 грн,
  • для детей 18-23 лет (при условии обучения) – 1706 грн.
  • В сентябре 2019 года Кабмин заложил в проект бюджета на 2020 год прожиточный минимум в 2027 гривен.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.