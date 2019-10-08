Минсоцполитики хочет увеличить пособие малообеспеченным семьям

Министерство социальной политики представило концепцию реформирования прожиточного минимума в Украине, которая предусматривает отказ от привязки более 150 видов социальных выплат к прожиточному минимуму и увеличение социальной помощи малообеспеченным семьям.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

“Инициатива предусматривает “отвязку” более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей прожиточного минимума. При этом пенсии и пособия малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, “привязанными” к прожиточному минимуму. Размер всех прочих выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии бюджета”, – заявила министр.

По ее словам, эта “привязка” лишает возможности помогать тем, кто действительно нуждается.

“Потому что повышая прожиточный минимум, мы автоматически увеличиваем расходы на все прочие выплаты. То есть нынешняя система не позволяет нам адресно бороться с преодолением бедности”, – прокомментировала она.

В Минсоцполитики предлагают отменить “привязку” к прожиточному минимуму всех видов выплат кроме двух:

пенсии,

пособие малообеспеченным семьям.

При этом размер всех прочих выплат предлагают устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии бюджета.

Ожидаемые результаты:

Такая реформа (отвязка от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера соцпособий.

Для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться.

Это позволит реально помочь семьям – чтобы они жили не ниже уровня прожиточного минимума. Государственная социальная помощь станет более эффективной.

Справка Finance.ua:

Государственная социальная помощь с 1 июля составляет:

малообеспеченным семьям для трудоспособных лиц – 421 грн,

для нетрудоспособных и лиц с инвалидностью – 1564 грн,

для детей до 6 лет – 1444 грн,

для детей 6-18 лет – 1800 грн,

для детей 18-23 лет (при условии обучения) – 1706 грн.