Минсоцполитики хочет увеличить пособие малообеспеченным семьям

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Министерство социальной политики представило концепцию реформирования прожиточного минимума в Украине, которая предусматривает отказ от привязки более 150 видов социальных выплат к прожиточному минимуму и увеличение социальной помощи малообеспеченным семьям.
Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.
“Инициатива предусматривает “отвязку” более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей прожиточного минимума. При этом пенсии и пособия малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, “привязанными” к прожиточному минимуму. Размер всех прочих выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии бюджета”, – заявила министр.
По ее словам, эта “привязка” лишает возможности помогать тем, кто действительно нуждается.
“Потому что повышая прожиточный минимум, мы автоматически увеличиваем расходы на все прочие выплаты. То есть нынешняя система не позволяет нам адресно бороться с преодолением бедности”, – прокомментировала она.
В Минсоцполитики предлагают отменить “привязку” к прожиточному минимуму всех видов выплат кроме двух:
При этом размер всех прочих выплат предлагают устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии бюджета.
Ожидаемые результаты:
Государственная социальная помощь с 1 июля составляет:
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