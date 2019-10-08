ЕС и Совет Европы запускают в Украине проект по противодействию отмыванию средств

Совет Европы и Представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект “Укрепление мер по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине”. Проект будет осуществляться в период 2019-2021 годов, его бюджет составит 500 000 евро.

Презентация проекта, который на 80% финансируется ЕС, а 20% – Советом Европы, состоялась 11 октября в Киеве.

Проект направлен на укрепление институционального потенциала и нормативной базы в соответствии со стандартами Совета Европы и другими международными стандартами.

Кроме этого национального проекта, Украина также участвует в четырех региональных проектах с общим бюджетом в 2,4 млн евро, направленных на предотвращение и противодействие экономической преступности; укрепление профессионального статуса юриста; совершенствование доступа к правосудию через внесудебные механизмы возмещения вреда пострадавшим от дискриминации, преступлений на почве ненависти и языка вражды в странах Восточного партнерства; и содействие доступу женщин к правосудию.