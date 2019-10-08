Замминистра экономики о рынке земли: У нас есть 10 альтернативных законопроектов

Заместитель главы Минэкономики Тарас Высоцкий заявил, что правительство планирует провести 18 региональных земельных форумов, на которых будет обсуждаться процесс отмены моратория на продажу земли.

Об этом он сказал на брифинге “Законодательные инициативы по земельной реформе”.

“Мы первое правительство, которое получило поручение и до 1 октября внесло законопроект, дав старт активной дискуссии. Мы планируем провести 18 региональных земельных форумов, два уже прошло”, – отметил Высоцкий.

“У нас есть 10 альтернативных законопроектов, это хорошо, мы будем участвовать в их обсуждении и совместно принимать решения, не забывая о нашей цели – сохранить аграрную отрасль как лидера экономики, привлекать инвестиции. Мы продолжаем дискуссию в регионах и комитете”, – добавил он.