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Google выводит производство своих устройств из Китая

Google выводит производство своих устройств из Китая

Google решила вывести производство своих устройств за пределы Китая, чтобы минимизировать негативное влияние последствий торговой войны между США и Китаем.

Об этом сообщает DailyComm.

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В частности, сборка умных колонок Google Home теперь будет осуществляться в Таиланде. Производственным партнером американской компании осталась Quanta Computer.

Кроме того, Google рассматривает возможность переноса в Таиланд и Вьетнам производства портативных компьютеров на платформе Chrome OS.

По данным издания Nikkei, в 2019 году Google начнет перенос производства своих смартфонов Pixel из Китая во Вьетнам. Сообщается, что в 2019 году Google планирует поставить от 8 до 10 млн смартфонов, что вдвое больше, чем годом ранее. Вьетнам стал ключевым компонентом стратегии компании по укреплению позиций на рынке смартфонов.

При этом еще одно издание Nikkei подтверждает, что смарт-колонки Google Home будут производиться в Таиланде. Однако разработка новых устройств и первоначальная сборка оборудования останутся в Китае.

В Google пока воздерживаются от комментариев по поводу переноса производственных площадок.

В последнее время наблюдается тенденция того, что крупные технологические компании, среди которых Google, выводят производства из Китая из-за торговой войны этой страны с США, а также из-за роста затрат на китайскую рабочую силу.

По материалам Mind
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