Google выводит производство своих устройств из Китая

Google решила вывести производство своих устройств за пределы Китая, чтобы минимизировать негативное влияние последствий торговой войны между США и Китаем.

Об этом сообщает DailyComm.

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В частности, сборка умных колонок Google Home теперь будет осуществляться в Таиланде. Производственным партнером американской компании осталась Quanta Computer.

Кроме того, Google рассматривает возможность переноса в Таиланд и Вьетнам производства портативных компьютеров на платформе Chrome OS.

По данным издания Nikkei, в 2019 году Google начнет перенос производства своих смартфонов Pixel из Китая во Вьетнам. Сообщается, что в 2019 году Google планирует поставить от 8 до 10 млн смартфонов, что вдвое больше, чем годом ранее. Вьетнам стал ключевым компонентом стратегии компании по укреплению позиций на рынке смартфонов.

При этом еще одно издание Nikkei подтверждает, что смарт-колонки Google Home будут производиться в Таиланде. Однако разработка новых устройств и первоначальная сборка оборудования останутся в Китае.

В Google пока воздерживаются от комментариев по поводу переноса производственных площадок.

В последнее время наблюдается тенденция того, что крупные технологические компании, среди которых Google, выводят производства из Китая из-за торговой войны этой страны с США, а также из-за роста затрат на китайскую рабочую силу.